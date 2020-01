Posticipo Serie A, Atalanta-Spal 1-2

Gran colpo dellache neldel lunedì passa in rimonta in casa dell': 1-2. Nerazzurri in vantaggio al 16': azione di Zapata in area, cross per Ilicic che di tacco firma l'1-0. Zapata,in contropiede, colpisce l'incrocio (31'). Palo anche per Petagna di testa (43'). Nella ripresa lapareggia: fuga di Reca, preciso assist per il tap-in di Petagna (54'). I ferraresi la ribaltano al 60', grazie ad una bella iniziativa personale di Valoti che salta due uomini e poi dal limite batte Berisha: 1-2.(Di lunedì 20 gennaio 2020)