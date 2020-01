Portano la gatta in clinica per un vaccino, ma i veterinari sbagliano l'iniezione e sopprimono l'animale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Lavinia Greci I proprietari, che avevano appena adottato l'animale domestico, era stato portato nella struttura per una visita di routine. I veterinari hanno fatto il possibile per salvarla, ma Sophie è morta subito dopo: l'ospedale ha ammesso l'errore Avrebbe accompagnato il suo animale domestico dal veterinario per un semplice appuntamento di routine, come capita a molti. Un'iniezione come tante, che avrebbe dovuto preservare il suo gatto da qualche infezione. Ma, per un errore medico, all'animiale sarebbe stata somministrata una dose di farmaco letale, utilizzato per la soppressione degli animali in fin di vita nei centri specializzati. È accaduto in Texas, negli Stati Uniti, dove da giorni una donna piange Sophie, la sua gatta. L'errore veterinario Secondo quanto riportato da La Stampa, un felino di otto anni, infatti, sarebbe stato soppresso per errore in una clinica ... ilgiornale

Majin79 : @Giusepp00583424 Non a tutti i gatti piace portare collari di solito li portano tranquillamente quelli che ci sono… -