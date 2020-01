Pomeriggio Cinque, Emanuela Tittocchia contro Fabio Testi: “è una cosa che non ho mai raccontato” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, Emanuela Tittocchia, attrice e conduttrice piemontese conosciuta soprattutto per i ruoli nelle fiction Centovetrine e Un posto al sole, si è schierata duramente contro Fabio Testi, attore veronese e attuale concorrente del Grande Fratello VIP. La Tittocchia avrebbe dichiarato una cosa mai raccontata finora: Una sera lui era seduto a casa mia, ha appoggiato una mano sulla mia gamba e allo stesso tempo ha iniziato a toccare la mia amica. Ha messo la mano sulla sua coscia, dopo ci siamo alzati e siamo andati via. Noi eravamo fidanzati. La mia amica era in imbarazzo totale. Il rapporto tra Emanuela Tittocchia e Fabio Testi non è mai stato dei più brillanti: in passato quest’ultimo fu accusato di tradimento da parte della ex fidanzata che, in seguito ad alcune paparazzate, lasciò il compagno. Una relazione travagliata che ... trendit

