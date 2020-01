Polmonite cinese: “contagio da uomo a uomo, potrebbe arrivare in Italia” (Di lunedì 20 gennaio 2020) “Confermata la trasmissione da uomo a uomo”. A sostenerlo un team di esperti. Rezza: “Contagio limitato ma potrebbe arrivare pure in Italia”. Allarme mondiale. Allarme mondiale per il virus misterioso che sta contagiando la Cina ma con casi che hanno toccato anche ii Giappone e la Corea del Nord. Il rischio che la Polmonite possa … L'articolo Polmonite cinese: “contagio da uomo a uomo, potrebbe arrivare in Italia” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

masterx_iulm : Le autorità sanitarie cinesi hanno confermato un terzo decesso avvenuto il 18 gennaio causato da infezione da… - rosati22 : La polmonite cinese fa paura,aumentano morti e contagiati - TG2000 - Marco_Freccero : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus cinese: c'è il primo occidentale infettato dalla polmonite misteriosa -