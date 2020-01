Politano-Spinazzola, lo scambio (social) questa volta va in porto [FOTO] (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ultimi giorni di calciomercato, la giornata del campionato di Serie A va in archivio e nel frattempo le dirigenze lavorano per concludere le ultime operazioni con l’intenzione di rinforzare le rose per la seconda parte di stagione. Non è andato in porto lo scambio tra Politano e Spinazzola, trattativa che ha portato grande tensione tra Roma e Inter, in particolar modo furia del club giallorosso dopo le visite mediche suppletive richieste dai nerazzurri che hanno fatto naufragare la trattativa. Spinazzola è sceso subito in campo ed è stato decisivo nel successo della Roma contro il Genoa. “Lasciamo parlare il campo. Grande vittoria. Grande prestazione” ha scritto il terzino giallorosso, Politano ha commentato con tre cuori. Una scambio di messaggi tra due calciatori rimasti delusi dall’ultima operazione di mercato. In basso la FOTO. LEGGI ANCHE –> Dybala esce ... calcioweb.eu

FcInterNewsit : Branchini su Spinazzola-Politano: 'Servirebbe più calma prima di fare le foto con le sciarpe. È successo qualcosa c… - FBiasin : 'Brad, c'hai meno speranze dello scambio #Politano-#Spinazzola'. #JenniferAniston - DiMarzio : Non sono bastati gli ultimi tentativi (obblighi, presenze, minuti): lo scambio #Politano-#Spinazzola non “s’ha da f… -