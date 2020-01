Poggioreale, cambio alla direzione del carcere napoletano (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Cambia la direzione del carcere di Poggioreale. L’attuale direttrice Maria Luisa Palma lascerà l’incarico a partire dal 3 febbraio prossimo. A sostituirla sarà Carlo Berdini, ex direttore a Sollicciano e attuale Direttore dell’Ufficio IV – Formazione Polizia Penitenziaria della direzione Generale della Formazione. Un cambio di vertice che non trova l’appoggio di Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria. “La grave situazione dell’Istituto di Poggioreale non troverà soluzione con questo cambio al vertice, i problemi sono di altra natura ossia assenze di norme che vadano a contrastar il dilagante potere che le organizzazioni criminali stanno prendendo all’interno degli istituti di pena. Occorrerebbe una profonda revisione del sistema carcerario che renda dignitoso scontare la pena ... anteprima24

