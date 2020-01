Pietrastornina , grande successo per “Piantedosi intervista Bartoletti” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPietrastornina (Av) – Musica e cultura: un binomio inossidabile. Piantedosi e Bartoletti incantano una platea gremita e variegata. In una veste insolita, il Prefetto Matteo Piantedosi, ha intervistato il giornalista Marino Bartoletti sulla storia del Festival di Sanremo. Una conversazione piacevole, intervallata da momenti musicali che hanno rievocato i successi della kermesse canora, coinvolgendo il pubblico presente. L’Almanacco del Festival di Sanremo di Marino Bartoletti e Lucio Mazzi ha conquistato il pubblico di Pietrastornina e non solo. Una conversazione sui 70 anni del Festival da Luigi Tenco, a Nicola di Bari, da Gianni Morandi agli esordi di Vasco Rossi, alla vittoria di Mahmood tanti i brani interpreti da Gerardo Carluccio accompagnato dal pubblico presente “Il Festival non è mai stato solo canzonette: su quel palco si sono affrontati ... anteprima24

