Piano di zona S4, Anmic a sindaco: “Ripristinare 30 euro al giorno per disabile” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Lettera di protesta dell’Anmic in rappresentanza delle famiglie dei disabili frequentanti i ‘Centri sociali polifunzionali’ dislocati sul territorio del Piano Sociale di zona – Ambito Territoriale S4, al sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano. Si legge: “In riferimento alle doglianze delle famiglie dei disabili che frequentano i ‘Centri sociali polifunzionali’ dislocati sul territorio di competenza del Piano Sociale di zona – Ambito Territoriale S4, sono intervenuti il Presidente dell’A.N.M.I.C. Mario D’Antuono ed il Consigliere Comunale di Pontecagnano Faiano Raffaele Silvestri. Le famiglie lamentano la riduzione della ‘quota’ a carico del Piano di zona da 30 a 24 euro al giorno per ciascun disabile con conseguente attribuzione di una quota pari a 6 euro a carico di costoro, ... anteprima24

SaturnoCasa : DARFO BOARIO TERME ST/497 - ULTIMISSIME DISPONIBILITA’ – Nella comoda zona di Corna a Darfo, luminosi appartamenti… - Golfonetwork : Dichiarazioni ANMIC Piano di Zona S4 - CittadinidiTwtt : RT @comunetn: C'è tempo fino al 30 gennaio per presentare (a cura di enti, associazioni, gruppi) un progetto per il #PianoGiovani, ma se se… -