Perché l’Europa vuole mettere al bando il riconoscimento facciale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo i casi di San Francisco e altre città statunitensi, adesso è la Commissione europea a considerare la messa al bando del riconoscimento facciale. La proposta, contenuta nella bozza di un white paper sull’intelligenza artificiale, prevede che “l’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale da parte di attori pubblici o privati venga proibito per un determinato lasso di tempo (per esempio 3-5 anni), durante i quali dovrebbe essere identificata e sviluppata una solida metodologia per valutare gli impatti di questa tecnologia e le possibili misure di gestione del rischio”. La notizia – pubblicata per prima da Euractiv, che ha avuto accesso alla bozza stilata dalla Commissione Europea – rappresenta un passo avanti importante ma non inaspettato. Come già avvenuto nel campo della protezione dei dati con il Gdpr, l’Unione Europea è infatti all’avanguardia anche nello sviluppo di linee ... wired

Apache64242682 : @ElvioVDeMatteis @enricoparenti2 Meglio farci disossare da macron, e merkel? Per me, siamo estremamente vulnerabili… - CinziaAdolesce : RT @GeopoliticalCen: è un contributore netto. L'Italia è contributore netto. Diamo più soldi di quello che riceviamo. Sempre e in ogni ambi… - Toni03890305 : RT @doluccia16: Vedo parecchi stupidi che nel profilo hanno la bandiera dell'Europa e quella dell'Italia. Se siete europeisti, non potete e… -