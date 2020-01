Perché il 20 gennaio è il Blue Monday? (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ci risiamo. Vi sentite giù di morale? Questo lunedì proprio non avete voglia di alzarvi dal letto? La scusa, come ogni anno, è servita: oggi è il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno. La credenza ha avuto inizio oltre un decennio fa, ma ancora oggi continua a essere annualmente celebrata, nonostante i conclamati dubbi sulla sua valenza scientifica. Nei primi anni 2000 uno psicologo dell’Università di Cardiff, Cliff Arnall, tramite una complicata equazione (che prende in considerazione meteo, debiti accumulati per i regali di Natale, calo di motivazione e crescente necessità di darsi da fare) stabilì che il terzo lunedì di gennaio (nel 2020, proprio il 20 gennaio) è il giorno in cui ci sentiamo più tristi. In molti dubitano dell’effettiva valenza scientifica ... huffingtonpost

matteosalvinimi : A sinistra rimangono solo odio e insulti, perché piazze come quelle di oggi a Gioia Tauro se le sognano! Forza Amic… - heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - matteosalvinimi : Bonaccini del PD FUGGE dai gentiori, noi non taceremo mai! Il 23 gennaio sarà in piazza a Bibbiano, in mezzo alle m… -