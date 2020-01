Pensioni ultime notizie | Presidente Inps | sì alle uscite anticipate ma con calcolo

Pensioni ultime notizie : chiesto aumento e ricalcolo assegni : Pensioni ultime notizie: chiesto aumento e ricalcolo assegni Sulle Pensioni ultime notizie riguardano le richieste al governo da parte di sindacati e opposizione di un aumento e un ricalcolo degli assegni previdenziali. Le Pensioni sono sempre al centro della discussione politica, dopo che l’ultima Manovra non ha toccato l’argomento, ora l’obiettivo è puntare a una riforma delle Pensioni generale che superi le rigidità della Legge Fornero e ...

Riforma Pensioni 2020 ultime oggi 19 gennaio - parla ministro Catalfo : Il prossimo 27 gennaio il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo incontrerà i sindacati per un tavolo di confronto su come superare la legge Fornero e portare avanti la Riforma delle Pensioni, pensando anche a cosa fare quando la misura di quota 100 andrà in scadenza. Vediamo le sue parole e quelle del leader della CGIL Maurizio Landini. ultime novità Pensioni 2020: Catalfo sul percorso di Riforma della Fornero COme riporta la nota stampa di ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 va aumentata a 102 per Brambilla : Pensioni ultime notizie: Quota 100 va aumentata a 102 per Brambilla Pensioni ultime notizie, l’economista in Quota Lega Alberto Brambilla parla di Quota 100 definendo che la riforma Pensionistica varata lo scorso anno ha formulato questa misura incompleta, in quanto alla scadenza naturale della nuova pensione anticipata, si andrà a creare uno scalone di 5 anni, con tutte le conseguenze del caso. Per ovviare a questo problema e avviare il ...

Riforma Pensioni - ultime Fornero : ‘uscita a 62 anni per tutti é da irresponsabili’ : Le ultime novità ad oggi 16 gennaio sulla Riforma delle pensioni arrivano dalla Professoressa Elsa Fornero che nelle sue ultime dichiarazioni pubbliche, come riporta La Stampa, ha espressamente detto di essere contraria ad una uscita anticipata generalizzata per tutti a partire dai 62 anni. Una proposta questa più volte rimarcata negli ultimi giorni dai sindacati che sono stati convocati per il 27 gennaio dal Ministro del Lavoro Nunzia ...

Pensioni anticipate - ultime oggi 16 gennaio dai Sindacati : 41 anni devono bastare : In attesa del confronto sul tema delle Pensioni anticipate che Governo e parti sociali avranno il 27 di questo mese, anche oggi 16 gennaio arrivano nuove richieste da parte dei Sindacati per le Pensioni di donne, precoci, esodati e quota 41. Vediamo le parole di Domenico Proietti segretario confederale della Uil su questi argomenti, ricordandovi che proprio ieri sul nostro sito abbiamo pubblicato un intervista esclusiva a Ghiselli, segretario ...

Riforma Pensioni - ultime novità Gnecchi : le donne sono in credito - l’editoriale : Nella scorsa legislatura abbiamo svolto un’indagine conoscitiva sull’impatto di genere delle riforme previdenziali e della manovra Fornero: ne è emerso chiaramente che le donne sono in credito. La conferma purtroppo é emersa anche negli interventi di questa legislatura: per quota 100 si è bloccata l’aspettativa di vita per le pensioni anticipate – canale di uscita dal lavoro prettamente maschile- e non per la pensione di vecchiaia. Ancora ...

Pensioni anticipate ultime oggi 11 gennaio : il NO della CGIL a quota 102 : Nei giorni scorsi sulla riforma delle Pensioni da più parti è arrvata la proposta di una quota 102 per modificare la legge Fornero una volta giunta a conclusione la sperimentazione di quota 100 che si concluderà nel 2021. A questa proposta rispondono i sindacati, che tramite un comunicato stampa fanno sapere di non essere d’accordo con la quota 102. Ecco le parole di Roberto Ghiselli, segretario confederale CGIL ultime novità Pensioni ...

Pensioni ultime notizie : rapporto Istat assegni bassi - Uil “allarmante” : Pensioni ultime notizie: rapporto Istat assegni bassi, Uil “allarmante” Sulle Pensioni ultime notizie riguardano l’ultimo rapporto Istat sulle Pensioni in Italia: lo scenario che emerge risulta piuttosto preoccupante per il fattore disuguaglianza, che allarga ancora di più la distanza tra ricchi, coloro i quali percepiscono assegni alti, e poveri, che percepiscono assegni di importo basso o molto basso. Pensioni ultime notizie: cosa ...

Pensioni ultime notizie : Tridico “Quota 100 non crea lavoro” : Pensioni ultime notizie: Tridico “Quota 100 non crea lavoro” Pensioni ultime notizie, Quota 100 continua ancora a far discutere, nel bene e nel male. Stavolta riportiamo le dichiarazioni del presidente Inps Pasquale Tridico sulla misura di pensione anticipata e sul suo collegamento con il mondo del lavoro. Com’è ben noto le due misure principe della precedente Manovra sono state Quota 100 e reddito/pensione di cittadinanza, che ...

Pensioni ultime notizie : incontro governo-sindacati a fine gennaio in vista : Pensioni ultime notizie: incontro governo-sindacati a fine gennaio in vista Le Pensioni non sono state protagoniste della Manovra recentemente varata, ma lo saranno probabilmente nei prossimi anni, subendo una riforma complessiva del sistema, finalizzata al superamento della Legge Fornero e a un sostituto di Quota 100, ma anche a istituire maggiori garanzie per i giovani lavoratori di oggi, che un domani rischiano di ricevere un assegno ...

Pensioni ultime notizie - i sindacati vogliono l’uscita anticipata dai 62 anni in su : Pensioni ultime notizie: i sindacati chiedono l’uscita anticipata dai 62 anni in su, per dare la scelta ai pensionati. Questa è la risposta dei sindacati alle ipotesi di modifica della quota 100 con l’innalzamento dei requisiti anagrafici, come nel caso della quota 102. Inoltre l’idea in questione porterebbe a una penalizzazione in termini economici con il solo calcolo contributivo anche per chi ricade ancora nel più ...

Pensioni ultime notizie : niente Quota 102 - il contropiano dei sindacati : Pensioni ultime notizie: niente Quota 102, il contropiano dei sindacati Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le ipotesi al vaglio finalizzate al superamento di Quota 100: si attende con interesse il tavolo di confronto a cui siederanno governo e sindacati per ragionare assieme sulla riforma dell’intero sistema previdenziale. Punto cruciale sarà anche trovare un modo per superare Quota 100, in scadenza il 31 dicembre 2021: le proposte ...

