Pensioni, la proposta del presidente Inps: via dal lavoro prima dei 67 anni con il contributivo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, non ha dubbi: è necessario prevedere un meccanismo di uscita anticipata dal lavoro senza aspettare necessariamente i 67 anni d'età per andare in pensione. Qualsiasi sia la formula, sottolinea il numero uno dell'istituto di previdenza, si dovrà aderire sempre con un ricalcolo contributivo dell'assegno. fanpage

fisco24_info : Pensioni, Tridico: ok all’anticipo ma in base ai contributi. Landini:?via dal lavoro a partire da 62 anni: In vista… - randa_sir : @MassimoFamularo Non mi è chiarissima questa pars costruens: invece di dare soldi (con i quali qualcuno potrebbe an… - MG462gm : RT @Angela73544374: Ma l'Italia mi rendo conto è un paese incivile e di pecoroni. In Francia fanno sciopero di massa contro la riforma dell… -