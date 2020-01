Pattinaggio artistico, Europei 2020: testa a testa tra Tarasova-Morozov e Boikova-Kozlovskii, scontro generazionale nelle coppie (Di lunedì 20 gennaio 2020) Uno scontro tra generazioni, potrebbe essere questo il tema della gara delle coppie ai Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, in programma questa settimana presso la Steiermarkhalle di Graz, in Austria. Salvo sorprese infatti la medaglia d’oro sarà contesa da due coppie russe, i veterani Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov e i sempre più in crescita Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii, atleti che hanno meritatamente catturato le attenzioni degli addetti ai lavori nella prima parte di stagione grazie alla loro grande tecnica e resa performativa. I primi mesi della nuova annata sportiva hanno parlato chiaro. I giovani talenti di San Pietroburgo hanno infatti superato i Vice Campioni Mondiali in tutti e due gli incroci, nello specifico alla Rostelecom Cup e, soprattutto, ai Campionati Nazionali del mese di dicembre, occasione in cui Boikova-Kozlovskii si sono presi ... oasport

