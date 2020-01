Pattinaggio artistico, Europei 2020: dove vederli in tv gratis e in chiaro. Il palinsesto della RAI (Di lunedì 20 gennaio 2020) Manca sempre meno ai Campionati Europei 2020 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena presso la Steiermarkhalle di Graz, città situata nel land della Stiria, in Austria. Considerata la grande importanza dell’evento e la cospicua presenza di pattinatori azzurri (tra cui spiccano le punte di diamante Matteo Rizzo, Daniel Grassl, Alessia Tornaghi, Nicole Della Monica-Matteo Guarise e Charlène Guignard-Marco Fabbri) la RAI, che quest’anno ha acquisito in esclusiva i diritti televisivi, trasmetterà buona parte della rassegna in diretta sia in TV che sul web. Si potranno quindi assistere alle gesta di stelle come Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, Alena Kostornaia, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova, gratis e in chiaro, grazie alla tv di Stato. Nello specifico l’azienda di Viale Mazzini spalmerà la programmazione su tre canali, due sul digitale terrestre, ... oasport

