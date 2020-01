Parte la Campagna “Cuore a Cuore”, domenica 26 gennaio la presentazione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Movimento per la Vita presenta la Campagna ‘Cuore a Cuore’ presso l’Istituto dei Rogazionisti domenica 26 gennaio. di Giuseppe Giorgio – domenica 26 gennaio alle ore 11, presso l’Istituto dei Rogazionisti al viale dei Pini 53 ai Colli Aminei, è previsto un importante incontro per la presentazione della Campagna “Cuore a Cuore”, promossa dal Movimento per la Vita, e per decisione condivisa ed unanime, divenuta Campagna del Forum delle Associazioni sociosanitarie e di ciascuna realtà che costituisce il Forum, fra cui I’ Amci (Associazione Medici Cattolici Italiani). Moderato dal presidente nazionale del Forum delle Associazioni Sociosanitarie, il professore Aldo Bova ( nella foto), l’incontro sul tema “Amore a primo battito” prevede la Partecipazione di Paola Mancini, presidente del Movimento per la vita; di Giuseppe Gallo, ... 2anews

