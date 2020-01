Parla il principe Harry: “Ascoltate la mia verità” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Harry torna a Parlare della decisione di allontanarsi dalla famiglia reale. Lo fa in una occasione pubblica, assumendosi di fatto la paternità della decisione. Il principe Harry Parla, racconta la sua verità, e si espone in prima persona. Lo fa in occasione della cena per i sostenitori di Sentebale, la sua charity dedicata alla lotta … L'articolo Parla il principe Harry: “Ascoltate la mia verità” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

fisco24_info : Parla Harry, amo il Regno ma non avevamo altra scelta: Il principe rompe il silenzio: 'ecco la mia verità' - Alessio_Ram : RT @anna_pensil: Non si parla mai di quello che secondo ormai è il problema principe in italia. La mancanza di solidarietà generazionale.… - Darioski6 : Il #virus misterioso della Cina 1700 casi e due sono in altre nazioni e il VACCINO non c'è DI Questo Se Ne Parla P… -