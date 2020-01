Paola e Chiara di nuovo insieme (ma solo a «Che tempo che fa») (Di lunedì 20 gennaio 2020) Che tempo che fa: la reunion di Paola e ChiaraChe tempo che fa: la reunion di Paola e ChiaraChe tempo che fa: la reunion di Paola e ChiaraChe tempo che fa: la reunion di Paola e ChiaraQuando Fabio Fazio annuncia il loro ingresso in studio, il pubblico di Che tempo che fa è come preso da una nostalgia sciabordante, memore dei tempi in cui Paola e Chiara scalavano le classifiche grazie a hit come Vamos a Bailar e Viva l’Amor. Per la prima volta dopo tanti anni, da quando hanno scelto di sciogliersi per intraprendere la carriera di soliste, le sorelle Iezzi tornano insieme in tv: lo fanno in Che tempo che farà, il primo segmento del programma domenicale di Fazio, il sorriso radioso e l’emozione di essere di nuovo l’una affianco all’altra, come se nulla fosse cambiato. «Siamo una famiglia e questo conta più di tutto il resto», si affretta a specificare Paola che, con ... vanityfair

VanityFairIt : Se speravate in una reunion artistica, resterete delusi! - Inprimeit : Paola e Chiara di nuovo insieme (ma solo a «Che tempo che fa») - DomenicoMazzil5 : RT @ivanburatti: Una serata di grandi ritorni. Paola e Chiara a #CTCF, Stefania Orlando e A.O. a #NonÈLaDurso. Che domenica, che domenica! -