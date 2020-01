Paola e Chiar: che fine hanno fatto le sorelle della musica italiana (Di lunedì 20 gennaio 2020) Quello formato dalle sorelle Paola e Chiara è stata una delle coppie musicali più amata degli anni Novanta, grazie a brani come Amici come prima, A modo mio e Vamos a Bailar. Il duo si è sciolto ufficialmente nel 2013, ma da allora sono tanti i fan che sperano in una reunion. Per la prima volta dopo tanti anni, da quando hanno scelto di sciogliersi per intraprendere la carriera di soliste, le sorelle Iezzi tornano insieme in tv: lo fanno in Che tempo che farà, il primo segmento del programma domenicale condotto da Fabio Fazio. “Siamo una famiglia e questo conta più di tutto il resto”, si affretta a specificare Paola che, con la sorella, si era esibita a sorpresa già nell’aprile del 2019, in occasione della festa di compleanno del loro comune amico Carlo Mengucci, direttore marketing e comunicazione di Etro.



