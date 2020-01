Panchina Pescara, Zauri vicino all’esonero: i nomi dei possibili sostituti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Panchina Pescara: Zauri è sempre più vicino all’esonero dopo la sconfitta con la Salernitana. I nomi dei possibili sostituti Il tempo di Luciano Zauri sulla Panchina del Pescara sembra oramai finito. Il tecnico va verso l’esonero, complice anche la sconfitta casalinga subita contro la Salernitana. Si fanno i nomi dei possibili sostituti, come riportato da Sky Sport, sarebbero tre i nomi in lizza: Bepi Pillon e Gigi Di Biagio, ma si potrebbe pensare anche ad una soluzione interna, ovvero Legrottaglie, attualmente allenatore della Primavera dei Delfini. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

