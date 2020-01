Panariello, Conti, Pieraccioni, lo show teatrale il 14 febbraio su Rai1 (Anteprima Blogo) (Di lunedì 20 gennaio 2020) In questi giorni la Rai ci sta bombardando di promo sulla messa in onda "prossimamente" dello show teatrale che ha visti protagonisti nelle varie città italiane Giorgio Panariello, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.TvBlog è in grado di anticiparvi la data di messa in onda della ripresa televisiva di questo spettacolo che ha fatto il "tutto esaurito" in tutte le sue -tante- tappe e che sta proseguendo anche in questo mese di gennaio (il 20 gennaio sarà al Teatro Brancaccio di Roma). La messa in onda di questo show è prevista per venerdì 14 febbraio ovviamente su Rai1.Panariello, Conti, Pieraccioni, lo show teatrale il 14 febbraio su Rai1 (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 20 gennaio 2020 07:26. blogo

