Palomonte: servizi sociali all’ex Piano di Zona. Lettera al Prefetto di Salerno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPalomonte (Sa) – Una missiva con interrogazione indirizzata al sindaco del comune di Ricigliano, Giuseppe Picciuoli, e per conoscenza al Prefetto di Salerno, Francesco Russo, dal consigliere capogruppo di opposizione ed ex vicesindaco di Ricigliano, Carmine Malpede, circa l’interruzione parziale dei soli servizi sociali professionali erogati nei dieci comuni del Cratere dal Consorzio Sociale Agorà S10 (ex Piano di Zona che comprende i comuni di Palomonte come Ente capofila, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Ricigliano, Santomenna, San Gregorio Magno, Romagnano al Monte e Valva), a seguito del mancato rinnovo dei contratti di lavoro ai nove dipendenti dell’Ente. Lavoratori il cui contratto, in proroga, è scaduto il 31 dicembre 2019 e per il quale, il consiglio di amministrazione del Consorzio (Ente costituitosi a maggio dello scorso anno) ... anteprima24

zazoomblog : Palomonte: dieci comuni del Cratere senza servizi sociali dal primo gennaio - #Palomonte: #dieci #comuni #Cratere - zazoomnews : Palomonte: dieci comuni del Cratere senza servizi sociali dal primo gennaio - #Palomonte: #dieci #comuni #Cratere -