Pallanuoto, Europei 2020: oggi al via gli ottavi di finale. In acqua Spagna e Montenegro (Di lunedì 20 gennaio 2020) Terminata la fase preliminare, con le tre partite disputate per i gironi, si apre oggi quella ad eliminazione diretta per quanto riguarda gli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Budapest. ottavi di finale in programma alla Duna Arena: in acqua tutte le compagini che si sono classificate dal secondo al terzo posto nei vari raggruppamenti, mentre le prime hanno già strappato il pass per i quarti di finale di mercoledì (tra queste compagini anche l’Italia, che dunque avrà due ulteriori giorni di riposo). Tra tutte le squadre in acqua sono due le compagini più attese. Quella che risalta di più all’occhio è ovviamente la Spagna, vice campionessa iridata e d’Europa in carica: gli iberici, che nel 2019 a Gwangju si sono arresi nell’ultimo atto al Settebello, sono stati sfortunatissimi nel trovarsi nel girone l’Ungheria padrona di casa ed ora affronteranno sì ... oasport

ItaliaTeam_it : VINCE IL SETTEBELLO! ???? Agli Europei di pallanuoto l’Italia batte la Francia 10-7! RT e in acqua! ??… - zazoomnews : Italia-Russia: programma orario e tv Europei pallanuoto femminile 2020 - #Italia-Russia: #programma #orario - zazoomblog : Europei pallanuoto Setterosa ai quarti di finale. Francia sconfitta 18-6 - #Europei #pallanuoto #Setterosa… -