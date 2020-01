PAGELLE Atalanta Spal: Zapata non punge, Valoti decisivo (Di lunedì 20 gennaio 2020) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Atalanta Spal Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Atalanta e Spal, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Valoti FLOP: Toloi VOTI Atalanta: Sportiello 5.5; Toloi 5, Palomino 6, Caldara 5.5 (dal 66′ Muriel 5); De Roon 5, Freuler 6 (dal 46′ Djimsiti 5), Pasalic 5, Gosens 5.5; Gomez 5 (dal 54′ Malinovskyi 5); Ilicic 6.5, Zapata 5. A disp.: Rossi, Gollini, Masiello, Piccoli, Da Riva, Heidenreich. All.: Gian Piero Gasperini Spal: Berisha 6; Cionek 6, Vicari 6, Igor 6; Strefezza 6.5, Dabo 6, Missiroli 6, Valoti 7 (dal 78′ Valdifiori 6), Reca 6.5 (dall’85’ Tomovic s.v.); Di Francesco 6.5 (72′ Floccari 6), Petagna 6.5. A disp.: Thiam, Letica, Murgia, Paloschi, Salamon, Cannistra, Jankovic, Tunjov. All.: Leonardo ... calcionews24

