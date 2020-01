Pagani, turni e compiti nel market della droga: 13 ordinanze (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal gip a carico di 13 soggetti tutti indagati per il traffico illecito di sostanze stupefacenti: sette indagati in custodia cautelare in carcere, tre indagati agli arresti domiciliari, il divieto di dimora nella provincia di Salerno a carico di tre indagati. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta dalla tenenza di Pagani a partire da marzo 2019 su delega della procura della Repubblica di Nocera Inferiore nei confronti di un gruppo dedito allo spaccio e alla gestione di una piazza in un’area del centro storico di Pagani chiamata “Casa Campitello”. Le indagini, comprendenti attività di osservazione video, intercettazioni ambientali, servizi di pedinamento, osservazione hanno consentito di ... anteprima24

