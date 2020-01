Oxfam, si accentuano le diseguaglianze: in Italia l'1% è ricco quanto il 70% della popolazione (Di lunedì 20 gennaio 2020) Da ormai molti anni si sente parlare con toni allarmistici delle crescenti diseguaglianze nel mondo, ma quasi nulla è stato fatto per porre un freno a questo enorme problema che comporta evidenti ricadute sociali. L'Oxfam, ong che ha come missione proprio la riduzione della povertà, ha pubblicato un nuovo report alla vigilia del World Economic Forum di Davos.Benché la ricchezza globale abbia fatto segnare una crescita nel periodo tra il giugno 2018 e il giugno 2019, l'Oxfam ha evidenziato come questo dato non si sia tradotto in un miglioramento delle condizioni medie di vita per tutti. La ricchezza si è infatti ulteriormente concentrata al vertice della piramide.A giugno 2019 la ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale - circa 3,8 miliardi di persone - non arrivava a sfiorare neanche l'1% di quella globale. In questo momento nel mondo ci sono 2153 miliardari che, da ... blogo

