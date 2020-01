Oxfam: cresce la diseguaglianza, in Italia i 3 più ricchi hanno più soldi del 10% della popolazione (Di lunedì 20 gennaio 2020) I dati dell'Oxfam sulle diseguaglianze evidenziano un quadro critico per l'Italia: la ricchezza dell’1% più ricco della popolazione supera quella complessiva del 70% degli Italiani più poveri, mentre le tre persone più ricche hanno più soldi del 10% della popolazione Italiana più povera. Infine, il 30% dei giovani occupati in Italia guadagna meno di 800 euro al mese. fanpage

MilanoFinanza : Oxfam, cresce la disuguaglianza sociale - ste_panzeri : La #disparità economica nel mondo cresce: i 2.153 miliardari detengono la ricchezza di 4,6 miliardi di persone. Ina… -