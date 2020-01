Ostia, fuga di gas e violenta esplosione: donna trasportata in ospedale (Di lunedì 20 gennaio 2020) Paura nella notte per l’esplosione avvenuta in un appartamento di Ostia. La donna è cosciente e non è in pericolo di vita. Paura nelle scorse ore in quel di Ostia. Si è verificata una potente esplosione in un appartamento di via Capo Soprano nella località a pochi chilometri da Roma. Questa esplosione è stata provocata, … L'articolo Ostia, fuga di gas e violenta esplosione: donna trasportata in ospedale proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

ScottoLavina : RT @ilmessaggeroit: #ostia, esplode appartamento, donna ferita: forse una fuga di gas - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #ostia, esplode appartamento, donna ferita: forse una fuga di gas - ilmessaggeroit : #ostia, esplode appartamento, donna ferita: forse una fuga di gas -