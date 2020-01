Oroscopo di Paolo Fox, 20 Gennaio: ecco cosa dicono le stelle (Di lunedì 20 gennaio 2020) Pronti per un’altra settimana? Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di oggi, Lunedì 20 Gennaio? Lo scopriamo come sempre attraverso l’Oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo segno per segno Ariete: il Sole sta per entrare in Acquario. Questo sarà per re fonte di certezza in un progetto che ti sta a cuore. Inoltre sarai più ottimista. Toro: Venere è in Pesci, e ti dà la possibilità di fare nuove conoscenze. Cambierai gruppo di amici o entrerai in un nuovo team di lavoro. Gemelli: Venere sta andando in leggere dissonanza con Nettuno e Marte. Questo ti rende frettoloso, e ti offusca la razionalità. Cerca di essere più conciliativo. Cancro: sei inconsapevole del fatto che qualcuno è geloso di te. Stai attento, ci sono persone che ti fanno del male per non farti realizzare. Leone: non essere troppo invadente con le tue persone carcare. Sei involontariamente esigente, ... nonsolo.tv

