Oroscopo Branko del giorno e della settimana: previsioni fino al 23 gennaio (Di lunedì 20 gennaio 2020) Oroscopo Branko della settimana e del giorno: le previsioni di oggi, lunedì 20 gennaio 2020 Dal libro “Branko 2020 – Calendario astrologico”, sveliamo in questo articolo piccole informazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko di oggi, 20 gennaio, e della settimana, fino a giovedì 23: dello zodiaco da venerdì 24 in poi ne parleremo in un altro pezzo. Le previsioni dell’Oroscopo di Branko del giorno (oggi 20 gennaio) e della settimana dei nati sotto il segno dell’Ariete dicono che quella odierna è una giornata di Sole amico, mentre quello di domani sarà un giorno indicato per i viaggi all’estero. Dopodomani, mercoledì 22, i nati Toro dovranno prendere tempo, mentre domani sarà necessario fare un controllo medico. Branko, Oroscopo settimanale dal 20 al 23 gennaio: previsioni astrologiche di oggi di altri segni Sfogliando ancora le ... lanostratv

zazoomnews : Oroscopo Branko oggi lunedì 20 gennaio 2020: le previsioni segno per segno - #Oroscopo #Branko #lunedì #gennaio - infoitcultura : Oroscopo Branko domani Domenica 19 Gennaio 2020, previsioni tutti i segni - infoitcultura : Oroscopo Branko domani Lunedi 20 Gennaio 2020, previsioni tutti i segni -