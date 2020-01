Orario Napoli-Lazio e su che canale vederla in tv: data, programma, probabili formazioni Coppa Italia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Torna questa settimana la Coppa Italia di calcio 2020, e lo fa con i quarti di finale, che si apriranno con il confronto tra Napoli e Lazio, un autentico big match, che metterà di fronte due formazioni dall’alto tasso tecnico, che ha permesso loro di approdare tra le migliori otto senza troppi intoppi, piegando rispettivamente Perugia (2-0) e Cremonese (4-0). La sfida si svolgerà questo martedì, 21 gennaio 2020, a partire dalle ore 20.45, presso lo Stadio San Paolo del capoluogo campano, e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, precisamente dal canale Rai Uno, ma anche in streaming, sulla piattaforma gratuita Rai Play, disponibile per pc, smartphone, tablet e altri dispositivi dotati di connessione internet. Napoli-Lazio, COPPA ITALIA 2020: data, Orario, TV E STREAMING Martedì 21 gennaio 2020 Ore 20.45: Napoli-Lazio Guida tv – Diretta Rai Uno Guida streaming – ... oasport

Giovanni1962RM : RT @carloalberto52: @Giovanni1962RM Domenica dobbiamo ridurci a sperare nella Roma (derby) e nel Napoli (gjuve)... ?? Nn lo avrei mai credut… - carloalberto52 : @Giovanni1962RM Domenica dobbiamo ridurci a sperare nella Roma (derby) e nel Napoli (gjuve)... ?? Nn lo avrei mai cr… - Bruttabertuccia : @Valter14032653 @Pugliessino @CorazzaEfisia @EnzaAltieri @masabbett @circeanna @MmTai7 @arialuce1 @DGortanutti… -