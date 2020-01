Ora il virus della Cina preoccupa anche l’Europa: milioni di cinesi in viaggio per il capodanno lunare (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il virus della Cina preoccupa anche l’Europa. Confermato il contagio interpersonale, massima attenzione negli aeroporti per i turisti cinesi in viaggio per il capodanno lunare. La Cina continua a fare i conti con l’emergenza sanitaria legata al virus che in pochi giorni ha contagiato centinaia di persone. Le autorità cinesi hanno confermato la possibilità di contagio da persona a persona e anche in Europa aumenta il livello di attenzione. virus Cina, rischio pandemia Il misterioso virus cinese si è trasformato in una vera e propria emergenza sanitaria destinata a varcare i confini nazionali. Proprio dalla Cina fanno sapere che il contagio può avvenire da persona a persona. Al 20 gennaio si registrano 224 casi di polmonite da nuovo coronavirus. Quelli confermati sono 2017, ma i numeri continuano ad aggiornarsi quasi con il passare delle ore, aggiornando il ... newsmondo

