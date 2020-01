Olimpiadi Invernali Giovanili 2020: tutti i podi, i risultati e le medaglie di lunedì 20 gennaio. Dodici titoli assegnati, Italia senza acuti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Oggi si sono assegnati altri dodici titoli alle Olimpiadi Invernali Giovanili di Losanna 2020: purtroppo nella giornata odierna non sono arrivate medaglie per i colori italiani. I podi DEL 20 GENNAIO ALLE Olimpiadi Giovanili Invernali DI LOSANNA Bob – Monobob maschile 1 CZUDAJ Alexander GER 2:24.80 1 NICA Andrei Robert ROU 2:24.80 3 SANZO Quentin LIE 2:25.18 +0.38 Freestyle – Halfpipe femminile 1 GU Ailing Eileen CHN 93.00 2 LI Fanghui CHN 85.66 3 FAULHABER Hanna USA 77.33 Freestyle – Slopestyle maschile 1 FAGAN Kiernan USA 90.66 2 MOREN Melvin SWE 89.33 3 HENDERSON Hunter USA 88.66 Slittino – Team Relay 1 Russia 2:54.072 2 Germania 2:54.622 +0.550 3 Lettonia 2:54.954 +0.882 Short track – 500 metri femminili 1 SEO Whi Min KOR 43.483 2 VELZEBOER Michelle NED +1.752 3 BRUNELLE Florence CAN +1.831 Short track – 500 metri maschili 1 LEE Jeongmin KOR ... oasport

