Oggi al Senato il voto sull’autorizzazione a procedere contro Salvini per il caso Gregoretti. Il Capitano continua a fare il martire: “Processatemi. In un Paese normale sarei stato premiato” (Di lunedì 20 gennaio 2020) La Giunta delle immunità del Senato voterà Oggi (alle 17) l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso del sequestro della nave “Gregoretti” della Guardia Costiera. E’ quanto ha deciso la Giunta per il regolamento, venerdì scorso, approvando l’ordine del giorno del centrodestra. Ai voti andrà la relazione del presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, che si è già espresso contro l’autorizzazione a procedere richiesta dai giudici di Catania nei confronti dell’allora ministro dell’Interno per sequestro di persona dei 131 migranti lasciati dal 27 al 31 luglio a bordo del pattugliatore. L’ultima parola spetterà comunque all’Aula del Senato, a metà febbraio. Il voto della Giunta delle immunità arriva a sei giorni prima delle elezioni regionali ed infiamma il dibattito politico con il leader della Lega impegnato tra Calabria e ... lanotiziagiornale

