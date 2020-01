“Oddio!”. Elisa fugge durante l’esibizione a Che tempo che fa: il video (Di lunedì 20 gennaio 2020) Domenica 19 gennaio 2020, su Rai2, è tornato l’appuntamento con ”Che tempo Che Fa”. Ospiti della puntata: in esclusiva la star hollywoodiana e icona del cinema mondiale Uma Thurman, protagonista del cult di Tarantino “Pulp Fiction” nel ruolo dell’iconica Mia Wallace e della saga di “Kill Bill” in cui interpreta la leggendaria Sposa. Nella sua trentennale carriera ha lavorato con registi come Woody Allen, James Ivory, Lars Von Trier, Stephen Frears, Gabriele Muccino, ricevendo numerose candidature prestigiose, tra cui all’Oscar, ai Golden Globe e ai BAFTA. Presenti anche i genitori di Giulio Regeni, Paola Deffendi e Claudio Regeni, in uscita il 23 gennaio con il loro libro “Giulio fa cose” scritto con il loro avvocato, Alessandra Ballerini, nel quale ricostruiscono questi ultimi 4 anni alla ricerca della verità e della giustizia.



