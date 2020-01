Novara: senzatetto morto per il freddo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il corpo senza vita di un uomo, forse deceduto per il freddo, è stato ritrovato questa mattina a Novara, su una panchina dove presumibilmente aveva trascorso la notte. Il tragico episodio è avvenuto alla periferia sud della città, nel quartiere del Villaggio Dalmazia.L'articolo Novara: senzatetto morto per il freddo Meteo Web. meteoweb.eu

