Novara | clochard trovato morto su una panchina | “Ucciso dal freddo”

Novara - clochard trovato morto su una panchina : “Ad ucciderlo il freddo della notte” : Un clochard di circa 50 anni è stato trovato morto in via Asiago a Novara . L’uomo era su una panchina su cui, probabilmente, aveva passato la notte. Secondo quanto riportato dagli operatori del 118 ad ucciderlo sarebbe stato il freddo . A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo senza vita verso le 7 di questa mattina mentre si stava recando al lavoro. Inutile l’intervento dei sanitari e delle forze ...

