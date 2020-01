Novara, clochard trovato morto su una panchina: “Ad ucciderlo il freddo della notte” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Un clochard di circa 50 anni è stato trovato morto in via Asiago a Novara. L’uomo era su una panchina su cui, probabilmente, aveva passato la notte. Secondo quanto riportato dagli operatori del 118 ad ucciderlo sarebbe stato il freddo. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il corpo senza vita verso le 7 di questa mattina mentre si stava recando al lavoro. Inutile l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine che, una volta sul posto, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. Si tratta del terzo clochard morto in Piemonte da inizio inverno per il freddo: la prima vittima a Tortona (Alessandria) trovata vicino alla stazione all’inizio di dicembre, mentre un’altra il 5 gennaio alla periferia sud-ovest di Torino. Poco prima di Natale ad Asti, invece, un uomo, in cerca di riparo, è morto carbonizzato nel tentativo di ... ilfattoquotidiano

