Non è la D’Urso | Salvo Veneziano attacca Cristina Plevani dopo Live

Live Non è la D'Urso: Salvo Veneziano contro Cristina Plevani dopo l'ospitata da Barbara La storica vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani è stata ospite di Barbara D'Urso e ha affermato che il pizzaiolo Salvo Veneziano è rimasto uguale a come era venti anni fa senza essere minimamente maturato. Un vero e proprio processo è quello andato in onda domenica a Live Non è la D'Urso. Sul banco degli imputati l'espulso dal GF Vip Salvo Veneziano che dalla sua parte pensava di trovare almeno Cristina Plevani dopo che qualche giorno fa l'ha difeso sui social. Questa mattina Salvo ha attaccato Cristina, sostenendo che a volte le esperienze negative fanno crescere, servono soprattutto per far capire tante cose: "Mi sono preso la colpa di tutto pensando di ricevere un minimo di sostegno da parte dei miei compagni di gioco, invece ho visto e ...

