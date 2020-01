No a Sanremo 2020 per Monica Bellucci, chiesta squalifica di Junior Cally (Di lunedì 20 gennaio 2020) Dopo il no a Sanremo 2020 di Salmo ne arriva uno ancor più grave, infatti la splendida Monica Bellucci ha rinunciato a partecipare al Festival della Canzone italiana come co-conduttrice di una serata come annunciato da Amadeus in conferenza stampa. Il no a Sanremo 2020 di Monica Bellucci non sembra però da imputare alle polemiche sessiste che hanno travolto il direttore artistico dopo le infelici frasi su Francesca Sofia Novello, almeno secondo il suo comunicato stampa: “Il signor Amadeus e io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme” ha fatto sapere Monica Bellucci attraverso il suo ufficio stampa, “purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”. Il Festival della Canzone Italiana sta decisamente perdendo i pezzi, dato che quello di Monica ... giornalettismo

RedRonnie : È impensabile che un trapper come Cally venga fatto salire sul palco di Sanremo - LegaSalvini : #BORGONZONI ATTACCA JUNIOR CALLY: 'OFFENDE LE DONNE, INDEGNO DI SANREMO' - Agenzia_Ansa : Polemiche per la partecipazione del rapper #Cally a #Sanremo. #Foa: 'Eticamente inaccettabile'. @matteosalvinimi :… -