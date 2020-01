Nina Moric a Live conferma di aver subito violenze da parte di Luigi Favoloso : lo ha denunciato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Torna a Live-Non è la d’Urso Nina Moric che anche nella puntata del 19 gennaio 2020 ha parlato di quello che è successo con Luigi Favoloso. La modella, nello studio di Barbara d’Urso ha ribadito, smentendo le parole della madre del giovane imprenditore, di esser stata più volte picchiata. La mamma del Favoloso, prima dell’entrata in studio di Nina aveva voluto far leggere una mail con la quale suo figlio accusa la Moric di averlo tradito. Questo sarebbe il motivo della sua “fuga” non le violenze. Le violenze, secondo la madre del Favoloso, non esistono. Ma la Moric conferma e aggiunge anche che esiste una denuncia perchè dopo che anche Carlos, ha subito, ha scelto di mettere fine a questo incubo. Nina Moric HA DENUNCIATO Luigi MARIO Favoloso PER LE violenze SUBITE Nina quindi entra nello studio di Canale 5 senza incontrare la madre del ... ultimenotizieflash

