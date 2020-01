Niente Televisione, Musica e Video: Arrivano i Locali Fatti Apposta per Pensare (Di lunedì 20 gennaio 2020) In un’epoca in cui non esiste più comunicazione, confronto e scambio di idee, dove l’individuo è sempre più assorbito da quest’ondata tecnologica che ci invade da ormai diversi anni, Arrivano finalmente “idee nuove” che provano a distoglierci e a riprendere l’ormai estinta “comunicazione”. Arrivano i cosiddetti “Locali per Pensare” o “caffè letterari” luoghi adatti per incontrarsi, aggregarsi, dare spazio alla creatività e allo scambio culturale. Un’idea davvero straordinaria per ritrovare la propria identità e riattivare la nostra mente, distaccandola da quell’apatia e inettitudine diventati tanto comuni quanto preoccupanti. Promotori di questa iniziativa sono Valerio Corvisieri e Francesca Silvestri. Questi nuovi “luoghi comuni” sono ambienti di tranquillità, di riflessione, di ... youreduaction

