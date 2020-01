Neosposa va viaggio di nozze con la madre: lei le ruba il marito e fa un figlio con lui (Di lunedì 20 gennaio 2020) Una storia che sembra un film e che invece, purtroppo, è la vita vera di una ragazza di 34 anni di Twickenham, nel sud ovest di Londra: un duplice terribile tradimento compiuto dal compagno e dalla madre. Il nome della 34enne è Lauren Wall, mai si sarebbe aspettata che portandosi la madre in viaggio di nozze sarebbe stato come avere il nemico in casa. Sua madre 53enne, infatti, è fuggita con il genero durante il viaggio di nozze. La storia è riportata da diversi tabloid inglesi come il Daily Star: Lauren ha raccontato come ha perso suo marito proprio durante la loro luna di miele: a portarglielo via, sorprendentemente, è stata la sua stessa madre. Lauren aveva 19 anni quando ha sposato il fidanzato Paul White, padre di sua figlia, ed era riuscita a organizzare la cerimonia grazie all’aiuto di sua madre Julie. La madre aveva coperto tutte le spese della cerimonia nuziale della figlia ... tpi

