NBA 2019-2020: Belinelli protagonista nella vittoria degli Spurs, Indiana sbanca Denver (Di lunedì 20 gennaio 2020) Soltanto due gli incontri che si sono disputati nella giornata odierna per la stagione regolare di NBA 2019-2020. Sorridono i San Antonio Spurs di Marco Belinelli e gli Indiana Pacers, che hanno la meglio rispettivamente sui Miami Heat e sui Denver Nuggets. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo negli States. I San Antonio Spurs si vendicano della sconfitta di qualche giorno fa e sconfiggono all’AT&T Center i Miami Heat con il punteggio finale di 107-102. Match combattuto per tutti i 48′ di gioco: partono meglio gli ospiti che toccano la doppia cifra di vantaggio già nel corso del primo quarto, ma i texani recuperano ed operano il sorpasso nel secondo periodo; si prosegue punto a punto fino alla volata finale che premia gli Spurs. Da sottolineare il prezioso contributo di Marco Belinelli, che mette a referto 12 punti e 7 rimbalzi rimanendo in campo nella fase ... oasport

