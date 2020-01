Napoli | spunta il nome di Petkovic per la prossima stagione

Cammaroto : ”Tra poco il terzo acquisto del Napoli - spunta Masuaku” : Cammaroto sul mercato del Napoli: dopo Demme e Lobotka arriverà entro fine mese un terzo... L'articolo Cammaroto: ”Tra poco il terzo acquisto del Napoli, spunta Masuaku” proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - Insigne insultato : spunta un sacchetto della spazzatura – FOTO : Napoli, brutto gesto contro Lorenzo Insigne: spunta un sacchetto della spazzatura su uno striscione a lui dedicato E’ davvero un periodo per il Napoli, che dopo l’addio di Carlo Ancelotti e l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina non ha saputo rialzarsi. La società, ma anche alcuni giocatori simbolo, sono stati presi di mira dai fischi […] L'articolo Napoli, Insigne insultato: spunta un sacchetto della spazzatura – ...

Calciomercato Napoli : pressing per Amrabat e per la fascia spunta Tsimikas : Calciomercato Napoli: il direttore sportivo Giuntoli non ha alcuna intenzione di mollare la presa per Amrabat Il direttore sportivo Giuntoli non molla la presa per Sofyan Amrabat. Il Napoli era certo di avere in pugno l’affare ma il centrocampista continua a prendere tempo. La Gazzetta dello Sport riporta che la questione principale riguarda la clausola rescissoria: la Fiorentina, che s’è inserita, propone una cifra bassa, che il ...

Calciomercato Napoli : Gianluca Gaetano e Amin Younes hanno trovato squadra - intanto spunta Gaetano Castrovilli : Il Napoli lavora ancora sul mercato in uscita. Dopo gli arrivi di Diego Demme e Stanislav Lobotka, il club partenopeo deve smaltire gli esuberi che non rientrano nei piani tecnici di Gennaro Gattuso per il prosieguo della stagione. Come spiegato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione ‘Calciomercato l’originale’ su Sky, Gianluca Gaetano dovrebbe andare alla Cremonese, mentre Amin Younes sarebbe vicino al Torino. intanto, ...

CorSport : per il Napoli spunta la tentazione Vertonghen (Tottenham) : Il Napoli continua a guardarsi intorno nel mercato. Per la difesa, spunta poi la tentazione Jan Vertonghen, che ad aprile fa 33 anni. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Va in scadenza, a giugno, con il Tottenham. Ci sono stati ripetuti colloqui con il suo entourage che hanno creato spiragli e spinto a una serie di riflessioni. È una ipotesi tenuta lì, anche perché il Progetto in genere sfugge a certe scelte d’età avanzata (Llorente è stata ...

“I senatori del Napoli gelosi di Lozano” : spunta la rivelazione shock : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Costato quasi 50 milioni di euro, Hirving Lozano fin qui è stato autore di una stagione deludente. La frenata è stata brusca dopo la partenza sparata e il gol alla Juventus all’esordio con la maglia del Napoli. Quello scatto bruciante, lasciando sul posto De Ligt, e il tocco per il 2-3, aveva entusiasmato Napoli. Bene, la notte dell’Allianz Stadium è stato l’unico momento in cui i tifosi azzurri hanno ...

Calciomercato Napoli - spunta una cessione pesante a gennaio : Calciomercato Napoli, addio pesante a gennaio? Secondo La Repubblica oggi in edicola, la possibilità è concreta e ne verrebbe un maxi incasso per Aurelio De Laurentiis. Non sarebbe un caso il doppio colpo a centrocampo del Napoli. Serviva appena un mediano, e invece ne arriveranno due. Da una parte Diego Demme già arrivato per le […] L'articolo Calciomercato Napoli, spunta una cessione pesante a gennaio proviene da www.inews24.it.

Calciomercato Napoli - spunta Tsimikas per la fascia sinistra : le ultime : Calciomercato Napoli, spunta Tsimikas per la fascia sinistra: le ultime L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato alcune novità sul mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita. Pare che De Laurentiis stia cercando un terzino sinistro per rimpiazzare Ghoulam, l’algerino potrebbe andare a giocare in prestito in Francia. Il nome nuovo è quello di Konstantinos Tsimikas, terzino sinistro dell’Olympiacos. Finora era stato fatto il nome ...

Calciomercato Napoli - spunta Igor per la difesa : Calciomercato Napoli, idea Igor per la difesa: le ultime Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe mostrato un forte interesse per Igor, laterale della Spal capace di giocare anche in difesa. Sul difensore brasiliano c’è da tempo l’Atalanta che però non ha raggiunto nessun accordo né con il calciatore né con il suo entourage. I bergamaschi potrebbero, quindi, dover fare i conti con la società partenopea. Igor in questa ...

Telegraph : spunta l’ipotesi Neal Maupay per l’attacco del Napoli : Secondo il Telegraph il Napoli avrebbe puntato l’attaccante del Brigthon Neal Maupay Il Napoli sarebbe interessato a firmare per il calciatore valutato 40 milioni di sterline dopo averlo seguito durante il suo debutto in Premier League L’attaccante di origine francese è già andato a segno 7 volte in questo avvio di stagione e il club di De Laurentiis ha bisogno di inserimenti efficaci in attacco L'articolo Telegraph: spunta ...

Jorit torna a Napoli Est : a Barra spunta Martin Luther King (Foto) : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Jorit ritorna a dipingere le periferie napoletane, stavolta è a Napoli Est. Di fronte l’ingresso della Circumvesuviana del quartiere Barra. Nell’area orientale della città spunta il volto di Martin Luther King. L’opera, incominciata nei giorni scorsi, è ora in fase finale. Il pastore protestante statunitense, leader del movimento per i diritti civili degli afroamericani campeggia così da ...

