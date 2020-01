Napoli, si rinnova la Sanità: arrivano 800 nuovi infermieri (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si rinnova la Sanità napoletana grazie all’assunzione a tempo indeterminato per ben 797 infermieri che hanno superato il concorso bandito dall’Ospedale Antonio Cardarelli. Prenderanno presto servizio presso le strutture delle tre Asl di Napoli e provincia, al Pascale e al Policlinico Federico II. Si ridistribuiranno nel seguente ordine. 567 infermieri assegnati all’ASL Napoli 1 Centro, 70 all’Asl Napoli 2 Nord, 130 all’ Asl Napoli 3 sud, 20 al Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” e 10 al Policlinico Federico II. A rendere nota la buona notizia è il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca tramite un comunicato ufficiale. “Questa mattina alla Mostra d’Oltremare di Napoli – racconta De Luca – sono state completate le procedure amministrative per l’assunzione a tempo ... anteprima24

