Napoli, muore agente della Polizia: “Addio Francesco, buon viaggio grande Gladiatore” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Una tragedia ha colpito il mondo della Polizia. La pagina “Noi Poliziotti per sempre” scrive: “Notizie che non vorremmo mai pubblicare, ci lascia Francesco, della sottosezione Polizia stradale di Fuorigrotta”. I messaggi di cordoglio sono giunti principalmente attraverso il web, ed in particolare grazie ai post pubblicati sulle pagine dedicate alle forze dell’ordine. L’agente viene descritto come una “persona devota al proprio lavoro, sempre attenta e disponibile”. L'articolo Napoli, muore agente della Polizia: “Addio Francesco, buon viaggio grande Gladiatore” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

