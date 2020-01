Napoli Fiorentina | la gabbia attorno a Insigne

Napoli Fiorentina : i viola soffrono solo gli inserimenti di Callejon : La Fiorentina ha solo patito le palle lunghe contro il Napoli. Gli inserimenti di Callejon hanno creato problemi Il 532 della Fiorentina ha coperto benissimo gli spazi contro il Napoli. I partenopei si trovavano le vie centrali sbarrate, con i viola che oltretutto erano bravi a scivolare orizzontalmente. Era quindi difficile riuscire a rendersi pericolosi. L’unica situazione che gli ospiti hanno sofferto sono state le palle del Napoli ...

Napoli Fiorentina : i partenopei non trovano spazi tra le linee : Per il Napoli è stato difficile servire Zielinski e i propri giocatori creativi. Il 532 della Fiorentina ha blindato la trequarti La Fiorentina vista a Napoli ha giocato con un 352 molto passivo e stretto che ben ha chiuso gli spazi. I viola sono stati bravi sia a scivolare orizzontalmente (il Napoli attacca molto tramite catene laterali), che nel coprire i corridoi centrali. Per i padroni di casa era molto difficile trovare spazi in zona di ...

Calciomercato Napoli - è sfida con la Fiorentina per Amrabat : Calciomercato Napoli: gli azzurri continuano a seguire la pista per portare all’ombra del Vesuvio il centrocampista dell’Hellas Verona, strappandolo ai viola. Napoli e Fiorentina duellano per Amrabat con i partenopei che proveranno a far valere l’ottimo rapporto instaurato con l’Hellas dopo l’affare Rrahmani. Intanto, in uscita, il Real Madrid nelle prossime settimane provera’ a confezionare un doppio colpo ...

Longhi : ”Napoli in grande sofferenza - contro la Fiorentina si è visto un abisso” : Longhi sul Napoli: forse c’è una sorta di usura, è una squadra che ha dato... L'articolo Longhi: ”Napoli in grande sofferenza, contro la Fiorentina si è visto un abisso” proviene da ForzAzzurri.net.

La Fiorentina vince a Napoli - cori e fiumi di champagne per festeggiare (VIDEO) : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Nello spogliatoio della Fiorentina è festa grande per la vittoria in trasferta al San Paolo. Dopo la vittoria contro il Napoli, infatti, lo spogliatoio della viola esulta per il 2-0 rifilato agli uomini di Gattuso. Ecco il video postato dalla società che dimostra tutto l’entusiasmo e la gioia dei giocatori dopo l’importante vittoria. View this post on Instagram ...

Fiorentina : i break di Castrovilli bucano il Napoli : Castrovilli ha trascinato la Fiorentina alla vittoria. I dribbling dell’ex Cremonese hanno spaccato in due il Napoli Castrovilli è stato tra i protagonisti di Napoli-Fiorentina. L’ex Cremonese è il giocatore che effettua più dribbling in Serie A, e al San Paolo lo ha dimostrato. Considerando che i viola si difendevano bassi, le sue conduzioni palla al piede hanno spaccato in due i partenopei, consentendo alla squadra di ...

Napoli – Fiorentina : volto in lacrime del piccolo tifoso azzurro simbolo della disfatta : Il volto in lacrime del piccolo tifoso napoletano dopo la seconda rete della Fiorentina, segnata da Vlahovic

Pagelle e Highlights 20^ giornata : Milan-Udinese 3-2 - doppietta Rebic. Lazio-Sampdoria 5-1 - Immobile show! Sassuolo-Torino 2-1 - decidono Berardi e Boga. Napoli-Fiorentina 0-2 - tracollo Gattuso : Pagelle 20 giornata- Tutto pronto per la 20ª giornata di Serie A. Apriranno le danze le sfide tra Lazio-Sampdoria e Sassuolo-Torino. Particolare attenzione anche ai match tra Milan-Udinese e Juventus-Parma. Leggi anche: Probabili formazioni 20^ giornata: Juve, riecco Ronaldo. Milan, confermati Leao-Ibrahimovic. Inter, Barella dal 1' Pagelle 20 giornata Serie A: Video e Highlights Lazio-Sampdoria […] L'articolo Pagelle e Highlights 20^ ...

Calciomercato Napoli - nuove pretendenti per Matteo Politano : ci sono Fiorentina e Siviglia : Napoli, Fiorentina e Siviglia vogliono Matteo Politano, ma l’attaccante ex Sassuolo ha in mente solo la Roma. L’esterno è rimasto molto deluso quando lo scambio tra Inter e giallorossi che vedeva coinvolto Leonardo Spinazzola è saltato. Il ragazzo è cresciuto calcisticamente proprio nella capitale e sognava di tornare a giocarci da grande. Per questo motivo, scrive Il Corriere dello Sport, una sua cessione alla Roma resta ancora ...

Pagelle Napoli-Fiorentina : voti Sportmediaset e commento : Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Napoli e Fiorentina. Milik 5,5 – Tanto movimento e detta sempre il passaggio ai compagni, ma raramente il pallone gli arriva giocabile. Si inventa un’occasione con un’acrobazia, ma si scontra sui riflessi di Dragowski. Ci prova, ma è poco supportato. Allan 5 – Dei tre centrocampisti è il più avanzato, ma anche il meno a suo agio al limite ...

Fiorentina dopo Napoli - Vlahovic capocannoniere : «E’ bello giocare con Iachini» : Si è scoperto capocannoniere per caso, Dusan Vlahovic, con soli quattro gol: due nella disastrosa partita di Cagliari, uno nel pareggio agguantato in extremis contro l'Inter e uno a Napoli, nella bella e imprevista vittoria di ieri sera, sabato 18 gennaio

Napoli-Fiorentina - sfida anche sul mercato : Amrabat sul piatto : I viola si inseriscono nella trattativa per Amrabat Secondo quanto riportato da Gianluca Di Mario... L'articolo Napoli-Fiorentina, sfida anche sul mercato: Amrabat sul piatto proviene da ForzAzzurri.net.

Video/ Napoli Fiorentina - 0-2 - : highlights e gol. Solo fischi per i partenopei : Video Napoli Fiorentina, risultato finale 0-2,: Chiesa e Vlahovic umiliano i partenopei sempre più in caduta libera. Appena 8 punti nelle ultime 12 partite.