Napoli Fiorentina: i partenopei non trovano spazi tra le linee (Di lunedì 20 gennaio 2020) Per il Napoli è stato difficile servire Zielinski e i propri giocatori creativi. Il 532 della Fiorentina ha blindato la trequarti La Fiorentina vista a Napoli ha giocato con un 352 molto passivo e stretto che ben ha chiuso gli spazi. I viola sono stati bravi sia a scivolare orizzontalmente (il Napoli attacca molto tramite catene laterali), che nel coprire i corridoi centrali. Per i padroni di casa era molto difficile trovare spazi in zona di rifinitura. Un esempio nella slide sopra, in cui non ci sono riferimenti tra le linee. Zielinski, la mezzala più creativa del Napoli è impossibile da servire, con il 532 della Fiorentina che blinda la propria trequarti. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

