Napoli, cosa si sono detti Gattuso e squadra in ritiro. E perché sono andati tutti a casa (Di lunedì 20 gennaio 2020) Nel confronto avuto con il gruppo a Castel Volturno - e durato fino all'alba salvo mettere fine al ritiro il giorno dopo - Gattuso ha chiesto ai giocatori da che parte stanno, se sono disposti a seguirlo. Si sono detti tutto, fuori dai denti. Lazio (in Coppa Italia) e Juventus in campionato rappresentano l'ennesimo banco di prova, la possibilità di tirare almeno fuori l'orgoglio nel rispetto di se stessi, dei tifosi, della maglia che indossano. perché non bastano tutti i "ringhi" del mondo per scuotere la coscienza di un imbelle. fanpage

