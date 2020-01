Napoli, Allan non convocato per la Lazio: le motivazioni ufficiali (Di lunedì 20 gennaio 2020) C'è un'assenza che spicca tra i convocati di Gennaro Gattuso per Napoli-Lazio, big match dei quarti di Coppa Italia in programma martedì sera al San Paolo. È quella di Allan, che secondo quanto comunicato dal club azzurro, deve fare i conti con un affaticamento muscolare. Una decisione che, stando alle motivazioni ufficiali, sarebbe figlia delle sue non perfette condizioni fisiche e non con gli strascichi di quanto avvenuto contro la Fiorentina, quando si è arrabbiato per il cambio andando direttamente negli spogliatoi senza restare in panchina. fanpage

GoalItalia : Tensione nel ritiro del Napoli tra Allan e Mertens ?? [?? Corriere dello Sport] - sportli26181512 : #Napoli Napoli, Allan non convocato per la Lazio: le motivazioni ufficiali: C'è un'assenza che spicca tra i convoca… - GoalItalia : Allan escluso dai convocati per #NapoliLazio ?? -